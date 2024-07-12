Strasbourg hangi ülkenin, nerenin takımı? Strasbourg hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Merkur Arena'da oynanacak mücadele 13 Temmuz Cumartesi (yarın) TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. Strasbourg hangi ülkenin, nerenin takımı? Strasbourg hangi ligde oynuyor?

STRASBOURG HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Ligler: Ligue 1

Racing Club de Strasbourg, kısaca RC Strasbourg, 1906 yılında kurulmuştur, Strazburg kentinin takımıdır. Maçlarını Meinau Stadyumu'nda yapmaktadır. Kulüp başkanlığını Marc Keller, takımın antrenörlüğünü ise Julien Stéphan yürütmektedir.