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Strasbourg hangi ülkenin, nerenin takımı? Strasbourg hangi ligde oynuyor?

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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçına çıkıyor. Avusturya'nın Graz kentinde kamp yapan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Strasbourg hangi ülkenin, nerenin takımı? Strasbourg hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Merkur Arena'da oynanacak mücadele 13 Temmuz Cumartesi (yarın) TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. Strasbourg hangi ülkenin, nerenin takımı? Strasbourg hangi ligde oynuyor?

STRASBOURG HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Ligler: Ligue 1

Racing Club de Strasbourg, kısaca RC Strasbourg, 1906 yılında kurulmuştur, Strazburg kentinin takımıdır. Maçlarını Meinau Stadyumu'nda yapmaktadır. Kulüp başkanlığını Marc Keller, takımın antrenörlüğünü ise Julien Stéphan yürütmektedir.

Osman Demir
Osman Demir
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