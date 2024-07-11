Spor Smart nereden izlenir? (LİNK) Spor Smart Digitürk kaçıncı kanalda?

Spor Smart nereden izlenir? Spor Smart izleyicileri canlı yayınla telefon, tablet, bilgisayar veya televizyondan Spor Smart canlı izleme keyfini yaşayabiliyor. Peki, Spor Smart nereden izlenir? Spor Smart canlı maç izle için Spor Smart kanal listesine göz atabilirsiniz. Peki, Spor Smart kaçıncı kanalda Digitürk ve D-Smart? Detaylar...

SPOR SMART NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart, D-Smart 77. kanalda yer almaktadır. D-Smart kullanıcısı iseniz ve spor paketiniz varsa 77. kanaldan Spor Smart canlı izleyebilirsiniz.

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SPOR SMART ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Spor Smart, 24 Aralık 2011 tarihinde Smart Spor adıyla D-Smart platformu bünyesinde yayına başlayan spor içerikli tematik kanaldır. NBA maçlarının yayın haklarını D-Smart platformunun satın alması ile birlikte kurulmuştur. NBA canlı maç yayınları, özetleri ve tekrarları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Serie A maç tekrarlarını yayımlamaktadır. 2012 sezonundan itibaren Formula 1, MotoGP yayın haklarını 3 yıllığına satın almıştır. Ayrıca Amerikan Güreşi yani WWE programlarını da yayımlamıştır. Kardeş kanalı Spor Smart 2'dir. 1 Kasım 2017'de logosunu ve jeneriklerini yenileyerek Spor Smart adını almıştır. 2016-17 Premier League maçlarını kardeş kanalı Smart Spor 2 ile birlikte yayımlamıştır.

Spor Smart'ı şifresiz izleyebilmeniz için Aile Spor Paketi sahibi olmanız gerekmektedir.