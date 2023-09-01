Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?

Spartak Trnava, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor?