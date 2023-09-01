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Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?

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Spartak Trnava, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor?

Spartak Trnava nerenin takımı? Spartak Trnava, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor? Detaylar...

SPARTAK TRNAVA NERENİN TAKIMI?

FC Spartak Trnava, Trnava şehrinde kurulmuş Slovak futbol kulübüdür.

YERELDE BAŞARILARI

Superliga

Şampiyon (1): 2017-18

Slovensky pohár (Slovakya Kupası)

Şampiyon (8): 1971, 1975, 1986, 1991, 1998, 2019, 2022, 2023

Slovensky superpohár

Şampiyon (1): 1998

Çekoslovakya Ligi

Şampiyon (5): 1968, 1969, 1971, 1972, 1973

Ceskoslovensky pohár

Şampiyon (5): 1951, 1967, 1971, 1975, 1986

AVRUPA'DA BAŞARILARI

Şampiyon Kulüpler Kupası

Yarı final (1): 1969

Mitropa Kupası

Şampiyon (1): 1967

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