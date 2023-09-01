Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?
Spartak Trnava, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor?
Spartak Trnava nerenin takımı? Spartak Trnava, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor? Detaylar...
SPARTAK TRNAVA NERENİN TAKIMI?
FC Spartak Trnava, Trnava şehrinde kurulmuş Slovak futbol kulübüdür.
YERELDE BAŞARILARI
Superliga
Şampiyon (1): 2017-18
Slovensky pohár (Slovakya Kupası)
Şampiyon (8): 1971, 1975, 1986, 1991, 1998, 2019, 2022, 2023
Slovensky superpohár
Şampiyon (1): 1998
Çekoslovakya Ligi
Şampiyon (5): 1968, 1969, 1971, 1972, 1973
Ceskoslovensky pohár
Şampiyon (5): 1951, 1967, 1971, 1975, 1986
AVRUPA'DA BAŞARILARI
Şampiyon Kulüpler Kupası
Yarı final (1): 1969
Mitropa Kupası
Şampiyon (1): 1967