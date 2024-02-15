Sparta Prag - Galatasaray DEVE olayı ne?
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi Sparta Prag - Galatasaray deve olayı ne merak edildi.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi. Peki,Sparta Prag - Galatasaray deve olayı ne?
SPARTA PRAG - GALATASARAY DEVE OLAYI NE?
Sarı-kırmızılılar, Prag'ın maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde yanıt verdi.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;
???? TURECKO | Uz ve stredu se presuneme do Turecka ?? Rodište Santy Klause ?? a zeme mnoha historickych památek ???, dovezenych velbloudu ?? nebo tulipánu ?? #acsparta | #UEL pic.twitter.com/iiCH1KkhTK— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 13, 2024