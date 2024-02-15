Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi. Peki,Sparta Prag - Galatasaray deve olayı ne?

SPARTA PRAG - GALATASARAY DEVE OLAYI NE?

Sarı-kırmızılılar, Prag'ın maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;