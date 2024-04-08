Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün?

Oruç, namaz ve diğer ibadetleri yerine getirirken bir yandan da Ramazan ayı günleri geçmeye devam etmekte. Hz. Peygamber'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı bu ay, birçok Müslüman tarafından heyecanla kutlanırken aynı zamanda ibadetlerini yapmaya devam ediyor. Günler ilerledikçe Oruçlar ne zaman bitiyor? Sorusu da birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Salı günü bayram arefesinde son oruç tutulacak.

SON İFTAR HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ramazan ayının son orucu bu yıl, 9 Nisan Salı akşamı açılacak iftarın ardından tamamlanacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.