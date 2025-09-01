Slovenya Türkiye maçı ne zaman? Filenin Sultanları Slovenya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Son 16 turundaki heyecan verici karşılaşması için geri sayım başladı. Slovenya Türkiye maçı voleybolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Slovenya Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Filenin Sultanları'nın performansını takip eden milyonlarca kişi, Slovenya Türkiye maçı için gün ve saat bilgisini öğrenmek istiyor. "Slovenya Türkiye maçı saat kaçta?" ve "Slovenya Türkiye maçı hangi kanalda?" gibi sorular arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte Slovenya Türkiye maçı ile ilgili tüm detaylar…
SLOVENYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Slovenya Türkiye maçı, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın Son 16 turu kapsamında 1 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak.
SLOVENYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşmanın saati henüz resmi olarak duyurulmasa da, bazı kaynaklar Slovenya Türkiye maçının saat 16:30'da başlayacağını öngörüyor.