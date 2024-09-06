Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte Slovenya Avusturya maçı yayın bilgisi haberimizde...

SLOVENYA AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya Avusturya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Slovenya Avusturya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Belçika İsrail maçını şifresiz izleyebilecekler.

SLOVENYA AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya Avusturya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

SLOVENYA AVUSTURYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Slovenya Avusturya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

SLOVENYA AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovenya Avusturya maçı, Ljubljana'da, Stadion Stozice Stadyumu'nda oynanacak.