Üye Girişi
Haberler

Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'deki müsabakadan 1-1 eşitlik çıktı. Peki, Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı?

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetti. Maç 1-1 sona erdi. Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı?

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları rövanş usulü oynanacak. Play-off'ta ilk maçlar 20-21 Ağustos tarihinde rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Detaylı program 3. ön eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

SLAVİA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Slavia Prag (Çekçe: Sportovní Klub Slavia Praha ), Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Slavia Prag Fenerbahçe Fenerbahçe Kadıköy Lille Spor Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı? Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı?
title