Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu

Lübnanlı kadın İsrail askerlerine böyle meydan okudu

Skriniar sakat mı? Milan Skriniar sağlık kontrolünden geçti mi, sağlık durumu ne?

Skriniar sakat mı? Milan Skriniar sağlık kontrolünden geçti mi, sağlık durumu ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar'ı keşfeden menajer olan Mithat Halis Slovak oyuncu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Peki, Skriniar sakat mı? Skriniar sağlık durumu ne?

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncuyu resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Skriniar sakat mı? Skriniar sağlık durumu ne?

SKRİNİAR SAKAT MI?

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre Milan Skriniar'ı Zilina takımında keşfeden, oradan Fiorentina ve Inter'e götüren FIFA menajeri Mithat Halis oyuncunun sakatlığından bahsetti.

Halis "Skriniar, ben onu Zilina'da bulduğumda çok iyiydi. Şimdi o dönemin 10'da 1'inde bile değil. Inter'de en yüksek seviyeye çıktı. O zaman değeri 100 ile 120 milyon Euro arasındaydı. Şimdi Galatasaray yarı parası PSG'de tarafından ödenen bir oyuncuyu almadı. Galatasaray onu almadı. Dediler ki, biz bunun ameliyatlarına bakacağız.

Kulüp doktoru Yener İnce ameliyat sonrası raporlara baktı. Şüpheli gördükleri için frene bastılar. Galatasaray onu almak için karar vermedi. Üstelik Skriniar, Galatasaray'a önerildi. Yener İnce belindeki hasar durumu ile ilgili raporları inceledi. Paris'teki son ameliyatı sonrasını incelediler. Ayrıca PSG, 'Oyuncunun maaşını yarısından daha fazlasını ödeyelim gelin, alın' dedi. Kiralık veriyorlardı, Galatasaray almadı. Yani Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Milan Skriniar'ı kapmadı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Skriniar'ı tüm hakları ile alma kararı çok yanlış. Skriniar sürekli belinde ağrılar hissediyor, eski çabukluğu, hızlı geri dönüşleri artık yok." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
img

Avrupa'da zirveye oturdu
img

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak 'Yapı' ve Galatasaray sözleri

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.