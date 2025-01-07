Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını arıyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Sivasspor-Beşiktaş maçı ATV'den şifresiz ekranlara gelecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE MAÇIDIR?

Sivasspor ile Beşiktaş maçıZiraat Türkiye Kupası D Grubu 1. maçıdır.

İLK 11'LER

Sivasspor : Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Koita.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Felix, Zaynutdinov, Masuaku, Muçi, Joao Mario, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Semih