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Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?

Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?
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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, "Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını arıyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Sivasspor-Beşiktaş maçı ATV'den şifresiz ekranlara gelecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE MAÇIDIR?

Sivasspor ile Beşiktaş maçıZiraat Türkiye Kupası D Grubu 1. maçıdır.

İLK 11'LER

Sivasspor : Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Koita.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Felix, Zaynutdinov, Masuaku, Muçi, Joao Mario, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Semih

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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