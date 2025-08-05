Sıfır aracı daha ucuza aldı! İkinci el fiyatları pes dedirtti

İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, yaşanan bir olay piyasadaki dengesizliği gözler önüne serdi. Bir vatandaş, internetteki popüler ikinci el satış platformunda 1 milyon 360 bin TL'ye ilanı bulunan aracın sıfırını, yetkili bayiden 1 milyon 240 bin TL'ye satın aldığını açıkladı.

SIFIR ARACI İKİNCİ EL ARAÇTAN DAHA UCUZA ALDI

Sosyal medyada paylaşılan bu deneyim kısa sürede gündem olurken, otomobil alacak vatandaşlar için de dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıdı. Vatandaş, aynı model ve donanıma sahip aracı, üstelik sıfır kilometre olarak, ikinci el fiyatının çok daha altında bir fiyata alma fırsatı buldu. Aynı otomobilin sıfır km versiyonunun bayi sitesinde 1.300.000 TL'den satıldığı görüldü. İkinci el sitesinde ise daha pahalı olarak 1.360.000 TL'den satılıyor.

İKİNCİ EL PİYASASINDA FAHİŞ ARTIŞ

Yüksek fiyat, vergi ve faiz oranları nedeniyle sıfır otomobil almakta zorlananlar ikinci el araçlara yöneliyor. İkinci el piyasasında yüksek talep nedeniyle fiyat artışları yaşanıyor. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren ÖTV zammının ardından ikinci ele olan talebin artırması bekleniyor. Uzmanlar, araç satın almadan önce hem sıfır hem de ikinci el piyasasının dikkatle karşılaştırılmasını ve acele karar verilmemesini tavsiye ediyor.