Sıfır aracı daha ucuza aldı! İkinci el fiyatları pes dedirtti

Sıfır aracı daha ucuza aldı! İkinci el fiyatları pes dedirtti
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Sıfır aracı daha ucuza aldı! İkinci el fiyatları pes dedirtti
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Bir vatandaş, ikinci el satış sitesinde 1 milyon 360 bin TL'ye ilanı bulunan aracın sıfırını, bayiden 120 bin TL daha ucuza satın aldı. Aynı model ve donanıma sahip araçta yaşanan bu fiyat farkı, ikinci el piyasasındaki fahiş artışları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, araç almadan önce sıfır ve ikinci el fiyatlarının mutlaka karşılaştırılmasını öneriyor.

İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, yaşanan bir olay piyasadaki dengesizliği gözler önüne serdi. Bir vatandaş, internetteki popüler ikinci el satış platformunda 1 milyon 360 bin TL'ye ilanı bulunan aracın sıfırını, yetkili bayiden 1 milyon 240 bin TL'ye satın aldığını açıkladı.

Sıfır aracı daha ucuza aldı! İkinci el fiyatları pes dedirtti

SIFIR ARACI İKİNCİ EL ARAÇTAN DAHA UCUZA ALDI

Sosyal medyada paylaşılan bu deneyim kısa sürede gündem olurken, otomobil alacak vatandaşlar için de dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıdı. Vatandaş, aynı model ve donanıma sahip aracı, üstelik sıfır kilometre olarak, ikinci el fiyatının çok daha altında bir fiyata alma fırsatı buldu. Aynı otomobilin sıfır km versiyonunun bayi sitesinde 1.300.000 TL'den satıldığı görüldü. İkinci el sitesinde ise daha pahalı olarak 1.360.000 TL'den satılıyor.

Sıfır aracı daha ucuza aldı! İkinci el fiyatları pes dedirtti

İKİNCİ EL PİYASASINDA FAHİŞ ARTIŞ

Yüksek fiyat, vergi ve faiz oranları nedeniyle sıfır otomobil almakta zorlananlar ikinci el araçlara yöneliyor. İkinci el piyasasında yüksek talep nedeniyle fiyat artışları yaşanıyor. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren ÖTV zammının ardından ikinci ele olan talebin artırması bekleniyor. Uzmanlar, araç satın almadan önce hem sıfır hem de ikinci el piyasasının dikkatle karşılaştırılmasını ve acele karar verilmemesini tavsiye ediyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Otomobil
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerdarHan:

Hükümet yok hükmünde çünkü bunlar artık normal ülkede denetimi olmayan ülke çöp yığınına döner Nokta

Yorum Beğen30
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

SARI SAYFALI SİTEDE İKİNCİ EL SIFIR FARKETMEZ SATILAN HER ŞEY FAHİŞ FİYATA ÇÖPE ATILACAK EŞYALARA AKILALMAZ RAKAMLAR YAZIYORLAR KAZIKLANMAK İSTEMİYORSANIZ ÇOK DİKKAT EDİN

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