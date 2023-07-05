Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam 2023 son dakika! seyyanen zam emekli ikramiyesini etkiler mi, taban aylığa yansır mı, ne zaman ödenir?

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, memur maaşını etkileyecek yüzde 17.55'lik enflasyon farkına ilave olarak seyyanen zam da bulunuyor. Peki, Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam 2023 son dakika! seyyanen zam emekli ikramiyesini etkiler mi, taban aylığa yansır mı? seyyanen zam ne zaman verilecek, ödenecek?

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklif kapsamında memur maaşlarına enflasyon farkı ve seyyanen zam yapılacak.

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Seyyanen zam, Türkçe'de "artış oranına bağlı zam" anlamına gelir. Genellikle fiyatların veya ücretlerin belirli bir oranda artırılması anlamına gelir. Seyyanen zam, belirli bir dönemde gerçekleşen enflasyon oranı veya maliyet artışları gibi faktörlere bağlı olarak yapılan otomatik zam anlamına da gelebilir. Bu zam türü, fiyatların veya ücretlerin belirli bir oranda yükselmesini sağlamak için kullanılır ve genellikle sözleşmelere veya kanuni düzenlemelere dayanabilir. Seyyanen zam, ekonomik koşulların değişmesiyle otomatik olarak gerçekleşebilen bir zam türüdür.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN VERİLECEK, ÖDENECEK?

Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 liraya, şimdi ise 2023 temmuzunda 25 bin 15 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir.

"TEKLİFİN İÇİNDE EMEKLİ YOK"

8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz."