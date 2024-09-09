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Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı?

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Sevilla'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve yeni bir takım arayışı içinde olan yıldız futbolcu Sergio Ramos ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 39 yaşındaki stopere Süper Lig yolu göründü. Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı?

Sevilla ile olan 1 yıllık sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos, Süper Lig'e geliyor. Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı?

SERGİO RAMOS GALATASARAY'A MI GELİYOR?

İspanyol El Nacional'in haberine göre; Galatasaray, tecrübeli stoper ile ilgileniyor. Gelen teklifin rekabetçi bir ligde kariyer uzatma fırsatı olarak görüldüğü aktarıldı. 38 yaşındaki savunmacının Trendyol Süper Lig'e gelişinin Galatasaray dışında tüm takımlara referans sağlayabileceği de öne sürüldü.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

2023-24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

REAL MADRID KARİYERİ

2005 yazında Sevilla'dan Real Madrid'de transfer olan Sergio Ramos, İspanyol deviyle çıktığı 671 maçta rakip filelere 101 gol bıraktı. Ramos, eflatun beyazlı formayla 5 lig şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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