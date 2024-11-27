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Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi?

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Hasan Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş'a gelecek mi sorularının odağına Sergen Yalçın oturdu. Yalçın'ın, Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gündeme geliyor. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi? İşte detaylar!

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası siyah-beyazlı camiada hareketli günler yaşanıyor. Yönetimsel kriz, teknik ekipte de değişiklik ihtimalini gündeme getirirken, taraftarların aklındaki en büyük soru: Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri dönecek mi? Siyah-beyazlı camia, unutulmaz şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktörün geri dönüş ihtimalini tartışıyor. Futbolseverler, 'Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi?' sorularının cevabını merak ediyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Hasan Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş'ta sadece yönetimsel değişiklikler değil, teknik kadroda da yenilik ihtimalleri gündeme geldi. Yönetim boşluğunun yanı sıra, takımın son haftalarda aldığı kötü sonuçlar da teknik direktör değişikliği tartışmalarını beraberinde getirdi fakat Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geri dönüş ihtimali şu anda belirsiz.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi?

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SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a taraftarın istediği futbolu oynatacağını sık sık vurgulayarak, "Kendi adıma söylüyorum. Maçı kazanamam belki. Ben belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım. Garanti veriyorum sana. O oyunu oynatırım. O maça geldiğin zaman o oyunu görürsün bende. Büyük takıma geliyorsan o oyunu oynatacaksın. Taraftarın görmek istediği, camianın görmek istediği oyunu oynatacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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