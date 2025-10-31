Haberler

Serdar Dursun sağlık durumu ne, Serdar Dursun'a ne oldu?

Serdar Dursun sağlık durumu ne, Serdar Dursun'a ne oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Başakşehir-Kocaelispor mücadelesinde Kocaelispor'un golcü ismi Serdar Dursun, karşılaşmanın 12. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde talihsiz bir şekilde çarpıştı. Serdar Dursun sağlık durumu ne, Serdar Dursun'a ne oldu?

Ancak maç sonrasında yapılan kontrollerde Serdar Dursun'un başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaşadığı korkutan sakatlığa rağmen durumunun iyi olduğu ve ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı bildirildi. Serdar Dursun sağlık durumu ne, Serdar Dursun'a ne oldu?

SERDAR DURSUN SAĞLIK DURUMU NE?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Kocaelispor karşılaşmasında, 9. dakikada hava topu mücadelesi sırasında üzücü bir an yaşandı. Kocaelispor'un golcü futbolcusu Serdar Dursun, rakibi Jerome Opoku ile yükseldiği pozisyonda kafasından aldığı darbe sonucu yaralandı.

SAHADA DİKİŞ ATILDI

Çarpışmanın ardından kanaması başlayan Serdar Dursun'a, sahaya giren sağlık ekibi tarafından anında müdahale edildi. Deneyimli futbolcunun kafasına sahada dikiş atıldı ve ardından forması değiştirilerek oyuna geri döndü.

OPOKU OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Kafa çarpışmasının diğer tarafında yer alan Başakşehirli Jerome Opoku ise kısa süre sahada kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam eden savunmacı, baş dönmesi şikayeti nedeniyle 22. dakikada oyundan çıkarak yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı

İstanbulluların korkulu rüyası olan soruşturmada yeni gelişme
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.