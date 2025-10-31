Ancak maç sonrasında yapılan kontrollerde Serdar Dursun'un başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaşadığı korkutan sakatlığa rağmen durumunun iyi olduğu ve ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı bildirildi. Serdar Dursun sağlık durumu ne, Serdar Dursun'a ne oldu?

SERDAR DURSUN SAĞLIK DURUMU NE?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Kocaelispor karşılaşmasında, 9. dakikada hava topu mücadelesi sırasında üzücü bir an yaşandı. Kocaelispor'un golcü futbolcusu Serdar Dursun, rakibi Jerome Opoku ile yükseldiği pozisyonda kafasından aldığı darbe sonucu yaralandı.

SAHADA DİKİŞ ATILDI

Çarpışmanın ardından kanaması başlayan Serdar Dursun'a, sahaya giren sağlık ekibi tarafından anında müdahale edildi. Deneyimli futbolcunun kafasına sahada dikiş atıldı ve ardından forması değiştirilerek oyuna geri döndü.

OPOKU OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Kafa çarpışmasının diğer tarafında yer alan Başakşehirli Jerome Opoku ise kısa süre sahada kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam eden savunmacı, baş dönmesi şikayeti nedeniyle 22. dakikada oyundan çıkarak yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.