Serdar Ali Çeliker kimdir? Serdar Ali Çeliker kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Serdar Ali Çeliker, yıllardır Türk spor medyasında adından söz ettiren bir gazeteci ve yorumcudur. Spor dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden Çeliker, hem yazılı basında hem de televizyon ekranlarında deneyim kazanmıştır. Gazetecilik kariyerinde ekonomi muhabirliğinden spor editörlüğüne uzanan bir yol izleyen Çeliker, izleyicilerine sporun perde arkasını aktaran analizleriyle tanınmaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERDAR ALİ ÇELİKER KİMDİR?

16 Mart 1975 tarihinde Van'da doğan Serdar Ali Çelikler, aslen Karslıdır. Eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladıktan sonra gazetecilik mesleğine 1997 yılında bir dergide adım atmıştır. Zamanla ekonomi muhabirliğinden spor gazeteciliğine yönelmiş ve bu alanda adını geniş kitlelere duyurmuştur.

SERDAR ALİ ÇELİKER KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Serdar Ali Çelikler, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Yarım asırlık yaşamının büyük bir bölümünü medya ve spor yorumculuğuna adamış, bu süreçte Türkiye'nin tanınan spor yazarlarından biri haline gelmiştir.

SERDAR ALİ ÇELİKER NERELİ?

Van doğumlu olan Çelikler'in aslen Karslı olduğu bilinmektedir. Eğitim hayatı boyunca farklı şehirlerde bulunmuş, mesleki kariyerini ise ağırlıklı olarak İstanbul merkezli sürdürmüştür.

SERDAR ALİ ÇELİKER'İN KARİYERİ

Serdar Ali Çelikler, gazetecilik kariyerine 1997 yılında bir dergide başlamış, ardından Yeni Yüzyıl gazetesinde ekonomi muhabiri olarak görev almıştır. 2002 yılında Sabah gazetesine geçerek spor servisinde önemli bir kariyer basamağına adım atmış, burada 5,5 yıl boyunca FotoMaç gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Sonrasında Sabah gazetesinin spor müdürlüğünü üstlenmiş ve Türk spor basınında güçlü bir isim olarak öne çıkmıştır. 2009 yılından itibaren Habertürk'te spor yazarlığı yapmaya başlamış, ardından NTV Spor, CNN Türk, Haber Global gibi birçok kanalda yorumculuk yaparak televizyon izleyicisinin de tanıdığı bir yüz haline gelmiştir.

2018 yılından bu yana Vole platformunda spor yorumculuğu yapmaktadır. Kariyeri boyunca hem gazetecilikte hem de televizyon yorumculuğunda dikkat çekici analizleriyle bilinen Çelikler, 2017 yılında Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen Yılın Spor Ödülleri kapsamında "Yılın Spor Yazarı" adayı gösterilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.