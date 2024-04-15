Seçim paraları ne zaman yatar? 2024 Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Mahalli İdareler Seçimi 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Seçimde sandık görevlisi olarak görev alanlar seçim paralarının ödeneceği tarihi merak ediyor. Sandık görevlisi ücretinin ne zaman yatacağı ve ne kadar yatacağı araştırılıyor. Peki, Seçim paraları ne zaman yatar? 2024 Seçim ücretleri ne zaman yatacak?

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler için sandık görevlisi ücretleri duyurulmuştu. Seçim için belirlenen ücretler şöyle: Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SEÇİM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sorumluluk üstlenen sandık görevlilerinin ücretlerinin ödeneceği tarihi henüz duyurulmadı ancak önümüzdeki günlerde görev almış olanların hesaplarına geçmesi bekleniyor.