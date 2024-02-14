Steven Sadettin Saran (Türk-Amerikalı iş insanı ve spor yöneticisidir. Kendi adını taşıyan Saran Holding aracılığıyla Türkiye televizyonlarında yayınlanan spor müsabakalarının yüzde 60'dan fazlasının yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. Saran Medya kimin, Saran Medya hangi kanal?

SARAN MEDYA KİMİN?

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu.

1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm sektörü dahil 5 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.

Saran, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. LaLiga, Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, NBA, F1, EuroLeague, Portekiz Ligi, UFC, WWE, MotoGP, Diamond League, ATP500, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi dev spor organizasyonlarının yayın hakları sahibidir. Bu kapsamda bazı organizasyonları yayınlayıp, bazılarını ise farklı yayın platformlarına satmıştır.

Yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra, birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın hakları grup şirketlerinden Saran Medya'da bulunmaktadır. Warner Bros, Paramount, MGM, FOX ve Dreamworks, A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağıdır.

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com ile Saran Studios şirketi grup bünyesinde bulunmaktadır. Split'te bulunan Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav da grup bünyesinde yer almaktadır.

Saran Group bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir. Bu çerçevede;

Saran Group Türkiye'nin dört bir yanında okul ve spor salonu yaptırmaktadır. Yapılan okullar ve spor salonları Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilmektedir. Spordan kazandığını spor yoluyla topluma verme anlayışıyla, bugüne kadar 24 spor salonu hizmete sokulmuştur. Kırıkkale, Tunceli, Ağrı-Doğubayazıt, Ağrı-Patnos, Ardahan, Hakkari-Çukurca, Van, Fethiye, Soma, İzmit ve Çanakkale gibi bölgelerde açılan spor salonlarından her yıl 40 binin üzerinde çocuk faydalanmaktadır.

Kırıkkale'de yapılan 6 okulda her yıl 600-700 öğrenci öğretim görmektedir.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Anadolu'da yaşayan öğrenciler için 21 senedir düzenli olarak "23 Nisan İstanbul Gezisi" düzenlenmekte, ağırlıklı olarak doğu illerinden gelen 100 çocuk, 3 gün boyunca Saran Holding'in misafiri olarak İstanbul'da ağırlanmaktadır. Öğrenciler İstanbul'un simge yerlerini gezmenin yanı sıra Saran Group'u da ziyaret etmektedir.

Her yıl, "Özel gereksinimli gençlerin topluma entegre olmalarını kolaylaştırmak ve topluma kazandırılmalarına destek olmak" amacıyla Engelsiz Kulaçlar adlı açık deniz yüzme yarışı düzenlenmektedir.