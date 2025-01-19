Milli Piyango ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA! 19 Ocak 2025 Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

19 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği bu haftaki Şans Topu çekilişiyle ilgili detaylar belli oldu. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve kazanan numaraları sorgulamak isteyenler heyecanla sonuçları araştırıyor. "Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula" ifadesiyle internette arama yapan binlerce kişi, kazanan numaraları öğrenmek için yoğun bir şekilde sonuçları kontrol ediyor. Peki, 19 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazandıran Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanıyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU NUMARALARI

İşte 19 Ocak 2025 Pazargünü Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:

Birazdan açıklanacak.

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