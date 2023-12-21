Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

21 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Samsunspor - Konyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Samsunspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Samsunspor - Konyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Samsunspor- Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor- Konyaspor maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 21 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak. Maçı Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.