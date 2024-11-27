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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (27 Kasım Çarşamba)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (27 Kasım Çarşamba)
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27 Kasım bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 27 Kasım bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Detaylar!

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Kizilyildiz - Stuttgart | tabii Spor

Sturm Graz - Girona | TRT Spor

Aston Villa - Juventus | tabii Spor 1

Bologna - Lille | tabii Spor 4

Celtic - Club Brugge | tabii Spor 5

Dinamo Zagreb - B.Dortmund | tabii Spor 3

Liverpool - Real Madrid | tabii Spor

Monaco - Benfica | TRT Spor

PSV - Shakhtar Donetsk | tabii Spor 2

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