Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu maçları 10 Aralık 2024 tarihinde hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yayın akışını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Yanıtı haberimizde'

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Celtic | tabii Spor

Girona - Liverpool | TRT Spor

Atalanta - Real Madrid | tabii Spor

Brest - PSV | tabii Spor 5

Club Brugge - Sporting Lisbon | tabii Spor 4

Bayer Leverkusen - Inter | tabii Spor 1

Leipzig - Aston Villa | TRT Spor

Salzburg - PSG | tabii Spor 3

Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | tabii Spor 2