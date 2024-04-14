Sami Yen Haber olayı ne 14 Nisan 2024? Arşiv Unutmaz Galatasaray - Sami Yen Haber olayında neler oldu?

Bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan ve kısa süre önce yapılan paylaşımlarla trend konu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Arşiv Unutmaz Galatasaray- Sami Yen Haber olayında neler oldu?

"ARŞİV UNUTMAZ GALATASARAY" - "SAMİ YEN HABER" OLAYINDA NELER OLDU?

"Sami Yen Haber" ve "Arşiv Unutmaz Galatasaray" hesapları, sosyal medyada Galatasaray'a dair transfer, skor, puan durumu ve buna benzer sportif faaliyetlere ilişkin içerikler paylaşıyor. Paylaşımları ile geniş kitlelere ulaşan bu hesapların on binlerce takipçisi bulunuyor. İnstargram ve Twitter merkezli paylaşımlar yapan bu hesapların değişik sosyal medya ortamlarında da paylaşımları dağılarak yayılıyor.

Bugün sosyal medyada yapılan yorumlarda bu iki hesap arasında gerilime neden olacak ifadeler kullanıldı. Ancak şuana kadar henüz iddialara ilişkin detaylı açıklama gelmedi.