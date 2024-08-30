Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sami Kahraman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sami Kahraman kaç yaşında, nereli? Sami Kahraman hayatı ve biyografisi! Sami Kahraman kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Sami Kahraman hakkında araştırmalar yapılıyor. Sami Kahraman kimdir? Sami Kahraman kaç yaşında, nereli? Sami Kahraman hayatı ve biyografisi!
SAMİ KAHRAMAN KİMDİR?
Trabzon'da inşaat, hafriyat ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren 46 yaşındaki Sami Karaman aynı zamanda Hekimoğlu Trabzon FK yönetiminde de yer almaktadır.
TRB Kar-Yapı ve Gün-Yapı isimli şirketlerle iş hayatındaki faaliyetini sürdüren Karaman evli ve 3 çocuğu vardır.
TTSO Meclis Üyesi olan Karaman Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.