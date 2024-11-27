Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevden ayrılması, Beşiktaş'ın futbol organizasyonunda önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Kulübün resmi açıklamasında, her iki isme de hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken, istifaların ardındaki nedenler hakkında herhangi bir detay verilmedi. Ancak bu kararın kulüp içi yeniden yapılanma süreciyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklama sonrası, " Samet Aybaba'nın ayrılık kararı Beşiktaş'ın geleceğini nasıl etkileyecek?" sorusu gündeme geldi. Peki, Samet Aybaba neden istifa etti?

SAMET AYBABA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Siyah-beyazlı kulüp, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Resmi açıklamada, "Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Brad Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak göreve getirilen Samet Aybaba, kısa süreli görev süresinde kulüp yönetimine deneyimlerini aktardı. Ancak alınan bu ayrılık kararı, futbol yönetiminde farklı bir yapılanma arayışının habercisi olarak değerlendiriliyor.