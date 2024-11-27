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Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu?
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Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı. Peki, Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu?

Beşiktaş'ta iki ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre; Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı. Samet Aybaba neden kovuldu? Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti?

SAMET AYBABA KOVULDU MU, İSTİF MI ETTİ?

Beşiktaş'ta iki ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre; Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla, Beşiktaş JK

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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