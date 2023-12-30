Saffet Sancaklı kimdir? Saffet Sancaklı kaç yaşında, nereli? Saffet Sancaklı hayatı ve biyografisi!

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SAFFET SANCAKLI KİMDİR?

Doğum: 27 Şubat 1966 (57 yıl yaşında), Tutin, Sırbistan

Saffet Sancaklı (d. 27 Şubat 1966, Tutin), Türk millî futbolcu, siyasetçi ve iş insanı. Sancaklı, Kocaeli'de 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP'den milletvekili adayı oldu. MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır. Kocaeli'de 2014 Türkiye yerel seçimleri MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur. 9 Aralık 2023'te partisi MHP'den istifa etmiştir.

Eski Yugoslavya'da Tutin şehrinde Boşnak bir ailede 27 Şubat 1966'da doğdu. 1968 yılında Türkiye'ye göç etmiştir.Eğitimini İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da Cemal Gürsel İlkokulu'nda ardından ortaokul ve liseyi Vefa Poyraz Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı, lakin Beşiktaş futbol kulübündeki futbol kariyeri nedeniyle üniversite eğitimi yarıda kaldı. 2009 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Şu anda üniversite öğrenimini; Anadolu Üniversitesi "Kamu Yönetimi" bölümünde devam ettirmektedir.

Kulüp takımları kariyeri

Sırasıyla Gaziosmanpaşa Kültürspor, Vefa, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyer, Kocaelispor, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Konyaspor'da forvet mevkiinde oynayan Sancaklı, faal futbol yaşantısını 1998-1999 sezonunda Konyaspor'da bıraktı ve FIFA Futbolcu Menajerliği Lisansı aldı. Süper Ligde toplam 130 gol atarak adını 100'ler kulübüne yazdırdı.

Millî takım kariyeri

24 kez millî takımlara çağrılan Saffet Sancaklı 1 kez Türkiye U-21 ve 19 kez de Türkiye A millî takımı olmak üzere toplam 20 kez millî takımlar formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.