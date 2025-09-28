Türkiye'nin en dikkat çeken iş insanlarından biri olan Sadettin Saran, yalnızca medyada değil, iş dünyasında ve sporda da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Sadettin Saran serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Sadettin Saran ne iş yapıyor, hangi şirketlerin sahibi? Sadettin Saran'ın servetine dair tüm detaylar haberimizde...

SADETTİN SARAN SERVETİ NE KADAR?

Sadettin Saran'ın net serveti resmî olarak açıklanmamış olmakla birlikte, iş dünyası analistleri ve medya kaynakları tarafından yapılan tahminler 2025 itibarıyla 400 milyon ile 1 milyar dolar arasında değişiyor.

Genel kanaat, servetinin büyük bölümünü medya yayın hakları, holding iştirakleri ve gayrimenkullerinin oluşturduğu yönünde.

SADETTİN SARAN MAL VARLIĞI NEDİR?

Sadettin Saran'ın mal varlığı; gayrimenkuller, şirket hisseleri, medya yayın hakları ve dijital yatırımlardan oluşan bir portföy ile şekilleniyor.

Gayrimenkuller: Türkiye'nin büyük şehirlerinde lüks konut ve ticari taşınmazlar bulunuyor.

Şirket hisseleri ve medya hakları: Saran Holding'e ve Saran Medya iştiraklerine ait paylar, mal varlığının omurgasını oluşturuyor.

Diğer yatırımlar: Enerji projeleri, turizm işletmeleri, havacılık faaliyetleri ile çeşitlendirilmiş yatırım alanlarına sahip olduğu iddia ediliyor.

SADETTİN SARAN NE İŞ YAPIYOR?

Sadettin Saran, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren holding ve iştirakler üzerinden iş dünyasında geniş alanlara yayılan bir rol üstlenmiş durumda:

Medya ve spor yayıncılığı: Spor organizasyonlarının yayın haklarını alma, S Sport gibi kanalları işletme.

Radyo yayıncılığı: Radyo Spor, Radyo Trafik gibi radyo istasyonları.

Turizm: Otel yatırımları ve turizm işletmeleri.

Havacılık: Helikopter temsilciliği, hava ambulansı ve operasyonel uçuş hizmetleri.

Enerji: Güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi enerji projeleri.

Dijital işler / bahis platformu: Online bahis ve sosyal bahis platformları.

SADETTİN SARAN HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Sadettin Saran'ın sahip olduğu veya doğrudan etkili olduğu belli başlı şirket ve markalar:

Saran Holding (ana çatı şirket)

Saran Medya → S Sport, S Sport 2, S Sport Plus

Radyo yayıncılık şirketleri (Radyo Spor, Radyo Trafik, Radyo Müzik)

Ajansspor (spor haber platformu)

Tuttur.com (sosyal/online bahis platformu)

Saran Havacılık

Saran Enerji

Turizm şirketleri (yurt içi ve yurt dışında otel işletmeleri)

Çağrı merkezi ve hizmet şirketleri

SADETTİN SARAN TÜRKİYE'NİN KAÇINCI ZENGİNİ?

Sadettin Saran, Türkiye'nin en zengin iş insanları listelerinde adı geçen kişiler arasında, ancak genelde ilk 10 içinde yer almıyor.

Serveti ve yatırım hacmi açısından "üst zenginlik" kategorisinde kabul edilmekle birlikte, milyar dolar üzeri servetlerle karşılaştırıldığında daha mütevazı seviyede olduğu düşünülüyor.