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Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar?

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Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, resmen Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında açıklama yaptı. Peki, Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, resmen Fenerbahçe Başkan adayı olduğunu açıkladı. Saran, yaptığı konuşmada aday olmadan önce Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Türk-Amerikalı iş insanı ve spor yöneticisi Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 tarihinde dört erkek kardeşin en büyüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğdu.

Çok küçük yaşta Türkiye'ye geldi. Üniversite eğitimi için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sırasında televizyon yayıncılığı ile ilgilenmeye başladı. Entertainment and Sports Programming Network adlı, spor yayıncılığı konusunda uzman Amerikan kuruluşunda çalıştı.

1990-1995 yılları arasında Amerikan uzay ve savaş sanayi kuruluşu Martin Marietta'nın Ankara temsilciliğinde çalıştı. ESPN'in Türkiye temsilcisi olarak Türkiye'de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girdi. 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding'in temelini attı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilik döneminde okulun yüzme takımının kaptanlığını yaptı ve iki yıl en değerli sporcu seçildi. 1984-1985 yıllarında Türkiye'de yüzme millî takımının kaptanlığını yaptı. 50 metre serbestte ve Türkiye 25 yaş üstü masterlar rekorunu kırdı.

Sadettin Saran, üç evlilik yaşadı. Son evliliği 2017 yılında boşanma ile sona erdi.

Sadettin Saran servetinin 400 Milyon Dolar olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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