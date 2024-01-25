Sacha Boey satıldı mı, Sacha Boey gidiyor mu?

Bayern Münih, Sacha Boey transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncu için 20-25 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor. Boey'in menajeri İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine katıldı. Galatasaray ile Bayern Münih arasında anlaşma ve imzaların atılması bekleniyor. Peki, Sacha Boey satıldı mı, nereye gitti?

SACHA BOEY SATILDI MI, NEREYE GİTTİ?

Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçı kadrosunda olmayan Sacha Boey için Bayern Münih ile transfer görüşmelerinin başladığı ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre, Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladı.

20-25 MİLYON EUROYA TRANSFER OLACAK

Galatasaray, Sacha Boey için 20-25 milyon euro arasında bonservis bedeli talep etti. 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerine katıldı. İstanbul'da gerçekleşen transfer görüşmelerinde Galatasaray ile Bayern Münih anlaşması ve imzaların atılması bekleniyor.