Sacha Boey sakatlandı mı, Sivasspor maçında yok mu?

Galatasaray'da çarşamba günü antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyecek. Sacha Boey sakatlandı mı, Sivasspor maçında yok mu?

SACHA BOEY SAKATLANDI MI?

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Kaya Temel'in haberine göre, antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor maçında riske edilmeyecek. Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.