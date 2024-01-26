Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu?

Sacha Boey gitti mi? İstanbulspor maçında forma giymeyen Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atıyor. Transferde hareketli saatler yaşanıyor. Peki, Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? İşte detaylar...

SACHA BOEY GİTTİ Mİ?

Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 20 ila 25 milyon euro arası bir bonservisle renklerine bağlamaya artık çok yakın. Kulüpler arasında artık son pürüzlerde çözülürken Fransız futbolcu, yarın Münih'e gidecek.

MÜNİH'E GİDECEK

Galatasaray ile anlaşmaya artık çok yakın olan Bayern Münih, yarın Sach Boey'i Münih'e götürecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek Fransız sağ bek daha sonra resmi imzayı atacak.

31 MAÇA ÇIKTI

2025 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon 31 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.