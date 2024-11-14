S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

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S Sport Plus'u canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

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S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 1211414 MHz.

• Polarizasyon: Vertical (dikey)

• DVB-S2-14PSK

• Symbole rate: 27500 ksym/s

• FEC:5/6

• D-Smart 714. Kanal

• TV+ 77. Kanal

• TiviBu 73. Kanal

• Kablo TV 240. Kanal

• Vodafone TV 11. Kanal