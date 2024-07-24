Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Ruzomberok hangi ülkenin takımı? Ruzomberok takımı Avrupa kupalarındaki yolculuğuna devam ediyor. Peki, Ruzomberok nerenin takımı? Detaylar...

RUZOMBEROK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ruzomberok, Slovakya Süper Ligi'nde mücadele eden en eski kulüplerden biridir. Takım, tarih boyunca Slovakya'nın çeşitli liglerinde başarı elde etmiş, birçok genç yeteneği futbola kazandırmıştır. 2019-2020 sezonunda Slovakya Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Ruzomberok, UEFA Avrupa Ligi'nde de ülkesini temsil etmiştir. Taraftarlarının yoğun desteğiyle dikkat çeken takım, Ruzomberok kasabasının gurur kaynağıdır.