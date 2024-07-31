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Rümeysa Pelin Kaya kimdir? Rümeysa Pelin Kaya kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, mücadele ettiği trap kategorisinde ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı. Rümeysa Pelin Kaya kimdir? Rümeysa Pelin Kaya kaç yaşında, branşı ne?

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde milli sporcu, yaptığı 75 atışın 69'unda isabet kaydetti. Rümeysa Pelin Kaya kimdir? Rümeysa Pelin Kaya kaç yaşında, branşı ne?

RÜMEYSA PELİN KAYA KİMDİR?

Rümeysa Pelin Kaya, trap etkinliğinde yarışan bir Türk spor atıcıdır.

Doğum: 6 Ağustos 2000 (23 yaşında), Kahramanmaraş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, mücadele ettiği trap kategorisinde ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde milli sporcu, yaptığı 75 atışın 69'unda isabet kaydetti.

Sporcular, yarınki elemelerde 50 atış daha yapacak ve toplam isabette ilk 6 sırada yer alanlar finale katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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