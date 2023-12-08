Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Ruffles markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

RUFFLES HANGİ ÜLKENİN MARKASI?





1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Ruffles, günümüzde 100'den fazla ülkede satılmaktadır

Ruffles, PepsiCo'nun Frito-Lay şirketinin sahibi olduğu bir cips markasıdır. 1958 yılında Frito-Lay tarafından hakları alınmıştır. Tırtıklı patates cipsi üretir. Sloganı, Ruffles'la hayatı enlerde yaşadır. Birleşik Krallık'ta McCoy's adıyla üretilir. Türkiye'de de satılır.