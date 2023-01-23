Rosier neden kırmızı kart gördü? sorusu futbolseverlerin gündeminde. Kayserispor maçının uzatma bölümünde kırmızı kart gören Beşiktaşlı Rosier'in neden kart gördüğü futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maç anında Rosier'in hareketini göremeyenler arama motorlarında Rosier neden kırmızı kart gördü? Rosier hareketi ne? Beşiktaş maçında Rosier ne yaptı? sorularına yanıt aradı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar Redmond ve Salih'in attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. Maçta dikkat çeken olaylardan biri ise Rosier'in neden kırmızı kart gördüğü oldu. Arama motorlarında Rosier neden kırmızı kart gördü? Rosier hareketi ne? Beşiktaş maçında Rosier ne yaptı? araması yapıldı.

ROSİER NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Karşılaşmanın son anlarında Valentin Rosier, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rosier'in neden atıldığı tartışılırken hakem Mete Kalkavan futbolculara olayı eliyle izah etti. Mete Kalkavan, kırmızı kartın neden çıktığını sormaya gelen Beşiktaşlılara, Rosier'in Kayserisporlu Emrah'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi. Rosier, Kayserisporlu oyuncunun yüzüne dirsek attığını belirtip hakeme itirazda bulundu. Ancak Kalkavan'ın kararı değişmedi.