Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero kimdir? Trabzon maçındaki İspanyol manken Desire Cordero kaç yaşında?

24 Ağustos akşamı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanç maçında tribünlerde dikkat çeken isim Desire Cordero, Twitter'da taraftarların ilgi odağı oldu. Desire Cordero kimdir? Soruları ise merak edilenler arasındaydı. 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan İspanyol Manken Desie Cordero kimdir? Desire Cordero kaç yaşında?

Trabzonspor- Kopenhag rövanş maçında maçın olduğu kadar tribündeki Desire Cordero da dikkatleri üzerine çekti. Trabzonspor tribünlerinde yer alan İspanyol manken güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu. 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile adı anılan ünlü güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero kimdir? Desire Cordero kaç yaşında?

RONALDO'NUN ESKİ SEVGİLİSİ DESİRE CORDERO KİMDİR?

Dün oynanan Trabzonspor- Kopenhag maçında tribünlerde dikkat çeken ünlü manken Desire Cordero sosyal medyada gündem olduktan sonra herkes tarafından araştırıldı. 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ardından aşk yaşadıkları iddia edilen Desire Cordero, 2014 yılında İspanya'da düzenlenen Miss Universe İspanya güzellik yarışında ilk 10 kişi arasına girmiştir. Sevilla'da 12 Eylül 1993 yılında dünyaya gelmiştir. 1,75 boyu olan ünlü manken güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşktan sonra Desire Cordero'nun adı futbolcu Alvaros Ruiz ve Joaquin Correo ile de anıldı.

DESİRE CORDERO KAÇ YAŞINDA?

12 Eylül 1993 yılında Sevilla, İspanya'da dünyaya gelen manken 29 yaşındadır.