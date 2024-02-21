Ronaldinho Survivor ayak tenisi canlı izle 21 Şubat!
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a konuk olacak. 43 yaşındaki Brezilyalı, Sercan Yıldırım'la gösteri maçı yapacak. Peki, Ronaldinho Survivor ayak tenisi canlı izleme linki var mı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, yarışmacıları heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Ilıcalı, Survivor'a efsane futbolcu Ronaldinho'nun misafir edileceğini açıkladı. Ronaldinho Survivor ayak tenisi canlı izle!
RONALDİNHO, SERCAN YILDIRIM'A KARŞI
Sercan Yıldırım ve Ronaldinho, Survivor 2024 All Star'da gösteri maçında yer alacaklar. Acun Ilıcalı duyurusunda, " Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.
Ronaldinho Survivor ayak tenisi maçını TV 8 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.