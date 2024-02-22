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Ronaldinho Nagihan'a ne dedi? Survivor All Star'a gelen Ronaldinho Nagihan'a nasıl bir uyarı da bulundu?

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Ronaldinho Nagihan'a ne dedi? Survivor All Star'a gelen Ronaldinho Nagihan'a nasıl bir uyarı da bulundu? Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a konuk oldu. Yarışmacılar ve Acun Ilıcalı ile ayak voleybolu oynayan Ronaldinho, son zamanlarda ettiği kavgalarla gündeme gelen yarışmacı Nagihan'a sakin olması gerektiğini belirtti. Ronaldinho'nun bu uyarısı ve performansı programda dikkat çekti.

Ronaldinho Nagihan'a ne dedi? Survivor All Star'a gelen Ronaldinho Nagihan'a nasıl bir uyarı da bulundu? Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümüne konuk olarak gelen Ronaldinho, açıklamaları ve performansıyla adından söz ettirdi. Maç öncesi yarışmacılarla bir araya gelen Ronaldinho, son zamanlarda ettiği kavgalarla gündeme gelen Nagihan'a "Umarım biraz daha sakin olabilirsin" dedi.

RONALDINHO NAGİHAN'A NE DEDİ?

Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho, Acun Ilıcalı'nun davetiyle Survivor All Star'a geldi. Yarışmacılar ve Acun Ilıcalı ile ayak voleybolu oynamaya gelen Ronaldinho, Nagihan'ı sakin olması gerektiği konusunda uyarmayı ihmal etmedi. Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümüne konuk olarak gelen Ronaldinho, açıklamaları ve performansıyla adından söz ettirdi. Maç öncesi yarışmacılarla bir araya gelen Ronaldinho, son zamanlarda ettiği kavgalarla gündeme gelen Nagihan'a "Umarım biraz daha sakin olabilirsin" dedi.

Ronaldinho Nagihan'a ne dedi? Survivor All Star'a gelen Ronaldinho Nagihan'a nasıl bir uyarı da bulundu?

Ronaldinho Nagihan'a ne dedi? Survivor All Star'a gelen Ronaldinho Nagihan'a nasıl bir uyarı da bulundu?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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