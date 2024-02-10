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Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir?

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Roma - Inter maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı ne zaman?

10 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Roma - Inter maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Roma - Inter CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir?

ROMA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Roma ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler S Sport Plus, CBC Sport ve S Sport 2 kanallarından takip edebilirler.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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