Rıdvan Dilmen hangi kanalda çıkıyor? Rıdvan Dilmen kanal ne zaman, saat kaçta çıkıyor? (TV100 Canlı izle)

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'de yeni sezonda maçları yorumlayacağı kanal belli oldu. Rıdvan Dilmen hangi kanalda çıkıyor? Rıdvan Dilmen kanal mı değiştirdi, hangi kanala, platforma geçti?

RIDVAN DİLMEN HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki maçları hangi kanalda yorumlayacağı belli oldu.Rıdvan Dilmen, Süper Lig maçlarını tv100'de değerlendirecek.

Futbolun 100'ü isimli programda Dilmen'e sunucu Ersin Düzen eşlik edecek. Futbolun 100'ü programı ilk olarak 9 Ağustos Cumartesi günü saat 23:45'te ekrana gelecek.