Bu çıkışıyla transfer gündeminin merkezine oturan Epözdemir, hem taraftarlardan hem de spor kamuoyundan geniş yankı buldu. Peki bu açıklama ne anlama geliyor, Rezan Epözdemir, Osimhen'e 2,5 milyon euro vereceğim dedi mi?

REZAN EPÖZDEMİR, OSİMHEN'E 2,5 MİLYON ERUO VERECEĞİM DEDİ Mİ?

Rezan Epözdemir'in bu dikkat çekici açıklaması, bir televizyon kanalında canlı yayında yapıldı. Yayın sırasında Galatasaray'ın transfer politikası ve yaz dönemine dair görüşler aktarılırken konu Osimhen transferine geldi. Epözdemir, burada kendisine yöneltilen "Galatasaray bu transfer için sizden destek isterse ne yaparsınız?" sorusuna net bir şekilde "2,5 milyon Euro veririm" yanıtını verdi.

İşte o diyalog:

Rezan Epözdemir:"Galatasaray Victor Osimhen'i alırsa ben şahsım adına 2.500.000 € vereceğim."

İbrahim Seten:"2,5'u sen veriyorsan 2,5 da ben veriyorum."

"DURSUN ABİ 'AL' DESİN, PARAYI YATIRIRIM"

Epözdemir'in sözleri oldukça netti: "Ben Galatasaraylıyım. Kulüp yönetimi, 'Bu oyuncuyu alıyoruz, katkı lazım' derse 2,5 milyon Euro katkıyı sağlamaya hazırım. Dursun Abi 'Alıyoruz' desin, ben hemen verir, çekerim kenara."

Bu açıklama, yalnızca bir temenni değil; açık bir finansal taahhüt olarak yorumlandı. Aynı yayında başka isimlerin de destek verebileceği belirtilerek, potansiyel bir sponsor havuzu sinyali verildi.

TARAFTAR NE DEDİ?

Epözdemir'in bu açıklaması, özellikle sosyal medyada Galatasaray taraftarları tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Kullanıcılar, "İşte gerçek Galatasaraylı", "Kulübüne sahip çıkan yöneticiler hâlâ var" gibi yorumlarla Epözdemir'e teşekkürlerini iletti. Bazı taraftarlar da "Yönetim bu fırsatı değerlendirsin" çağrısında bulundu.

OSİMHEN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve büyük başarılar elde ettiği bir santrfor. Attığı gollerle takımı sırtlayan Nijeryalı oyuncu, taraftarın gözünde çok özel bir yere sahip. Ancak oyuncunun bonservisi Napoli'de ve yüksek bir bedel talep ediliyor.

Galatasaray yönetimi, Osimhen'i takımda tutmak istiyor ancak mali koşullar oldukça zorlu. İşte bu noktada Epözdemir'in önerdiği katkı, transferin kilidini açabilecek potansiyel bir destek olarak görülüyor.