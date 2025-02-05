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Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaş farkı sorgulama ekranı!

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Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılan maaş artışı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi ve Ocak 2025 dönemine ait zam farklarının ödeme tarihi belli oldu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını ne zaman alacak? Ödemeler hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu artışla birlikte, Ocak 2025 döneminde 12.500 TL maaş alan emekliler, aradaki 1.969 TL'lik farkı almaya hak kazandı. Bu farkın, Şubat ayı maaşlarıyla birlikte ödenmesi planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKARI NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme takvimi, emeklilerin maaş alma günlerine göre belirlenecek.

SSK emeklileri 17-26 Şubat 2025 tarihleri arasında maaş farklarını alacak.

BAĞ-KUR emeklileri ise 25-28 Şubat 2025 arasında zam farklarını alacak.

KİMLER ZAM FARKI ALACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak 2025 maaş farklarını Şubat ayında alacak. Emekli Sandığı mensupları için fark ödemesi ayrıca duyurulacak. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak güncellendi ve fark ödemeleri buna göre yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaş farkı sorgulama ekranı!
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