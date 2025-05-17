Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer

Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer
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Real Madrid, Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki stoper Dean Huijsen'i 58 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

La Liga devi Real Madrid, sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.

58 MİLYON EURO BONSERVİS

Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti. Madrid, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.

RAKAMLARI

İspanya Millî takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi. Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 2320 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Futbol
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