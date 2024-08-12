Rekolte ne demek, ne anlama geliyor? Rekolte kelimesi nerelerde kullanılır? Rekolte TDK anlamı nedir?
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REKOLTE NEDİR, NE DEMEK?
Rekolte kelimesinin TDK anlamları şu şekilde:
- Hasat. Fakat Türkiye'de bu anlamda kullanılmıyor.
- Tarım ürünlerinden elde edilen bir yıllık hasılat