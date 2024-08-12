Rekolte ne demek, ne anlama geliyor? Rekolte kelimesi nerelerde kullanılır? Rekolte TDK anlamı nedir?

Rekolte ne anlama geliyor? Rekolte TDK sözlük anlamı ne? Rekolte nedir, ne demek? Rekolte kelimesi nerelerde kullanılıyor? Rekolte cümle içerisinde nasıl kullanılıyor? Tarım alanında kullanılan Rekolte kelimesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizde…

REKOLTE NEDİR, NE DEMEK?

Rekolte kelimesinin TDK anlamları şu şekilde: