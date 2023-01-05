Real Oviedo–Atletico Madrid MAÇ SONUCU! Real Oviedo maçı kaç kaç bitti? Real Oviedo–Atletico Madrid maç sonucu ne?

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey maçının takımlarından Real Oviedo – Atletico Madrid bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Real Oviedo – Atletico Madrid maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Real Oviedo–Atletico Madrid MAÇ SONUCU! Real Oviedo maçı kaç kaç bitti? Real Oviedo–Atletico Madrid maç sonucu ne? İşte detaylar...