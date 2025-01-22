Real Madrid Salzburg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Salzburg geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD SALZBURG MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD SALZBURG ÖZET

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REAL MADRİD SALZBURG ÖZET VİDEOSU

REAL MADRİD SALZBURG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Salzburg maçı 2-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

REAL MADRİD SALZBURG MAÇI NE ZAMANDI?

Real Madrid Salzburg maçı 22 Ocak 2025 günü oynandı.

REAL MADRİD SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Salzburg maçı canlı olarak tabii Spor yayınlandı.