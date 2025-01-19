Futbolseverler, Real Madrid - Las Palmas maçı için geri sayıma başladı. İspanya La Liga'nın bu önemli karşılaşması, Real Madrid'in üstün performansı ve Las Palmas'ın sürpriz arayışıyla dikkat çekiyor. Bu heyecan dolu maçı kaçırmak istemeyenler, Real Madrid - Las Palmas maçı şifresiz izleme linki gibi aramalar yapıyor. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı canlı izle seçeneğiyle nasıl takip edilebilir? Real Madrid - Las Palmas maçı CANLI izle! Real Madrid Las Palmas maçı ŞİFRESİZ izleme linki

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Las Palmas maçı 19 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Las Palmas maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz.

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S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal