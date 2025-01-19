Real Madrid - Las Palmas maçı CANLI izle! Real Madrid Las Palmas maçı ŞİFRESİZ izleme linki
Real Madrid ve Las Palmas arasında oynanacak olan futbol maçı canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyen futbol severler için verilen link üzerinden maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
Futbolseverler, Real Madrid - Las Palmas maçı için geri sayıma başladı. İspanya La Liga'nın bu önemli karşılaşması, Real Madrid'in üstün performansı ve Las Palmas'ın sürpriz arayışıyla dikkat çekiyor. Bu heyecan dolu maçı kaçırmak istemeyenler, Real Madrid - Las Palmas maçı şifresiz izleme linki gibi aramalar yapıyor. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı canlı izle seçeneğiyle nasıl takip edilebilir? Real Madrid - Las Palmas maçı CANLI izle! Real Madrid Las Palmas maçı ŞİFRESİZ izleme linki
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Las Palmas maçı 19 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Las Palmas maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal