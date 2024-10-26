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Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Real Madrid Barcelona İspanya La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Barcelona maçı yayın bilgisi!

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? Real Madrid Barcelona İspanya La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Barcelona maçı yayın bilgisi haberimizde!

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Barcelona maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sport Plus kullanıcıları bu akşamki Real Madrid Barcelona maçını şifresiz izleyebilecekler.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

REAL MADRİD BARCELONA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Real Madrid Barcelona maçı 11'leri belli oldu:

Real Madrid 11: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Mbappe, Vini Jr.

Barcelona 11: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Barcelona maçı, Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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